Я нашел ошибку
Главные новости:
Гребец Александр Вязовкин вышел в 1/4 финала.
На Олимпиаде стартовал первый представитель Самарской области
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
В Самарской области скорректировали расписание электричек до Похвистнево
В Самарской области скорректировали расписание электричек до Похвистнево
В одном из сел Самарской области ввели карантин по бешенству
В одном из сел Самарской области ввели карантин по бешенству
Олимпиада: названы виды спорта, где ждут медалей
Олимпиада: названы виды спорта, где ждут медалей
Появилась запись последнего перед убийством разговора Екатерины Пузиковой и Алексея Ряскова
Появилась запись последнего перед убийством разговора Екатерины Пузиковой и Алексея Ряскова
В Самарском музее Модерна заработала выставка «Сон»
В Самарском музее Модерна заработала выставка «Сон»
В России появится комиссия по защите детей от опасного контента
В России появится комиссия по защите детей от опасного контента
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.69
-0.8
EUR 86.92
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

"Магнит" купил сеть магазинов "Дикси"

23 июля 2021 09:46
172
"Магнит" купил сеть магазинов "Дикси"

Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" закрыл сделку по приобретению 2477 магазинов "Дикси", цена сделки на момент закрытия составила 87,6 миллиарда рублей, сообщила компания.

Ретейлер отметил, что в сумму внесли корректировки на момент закрытия сделки из-за изменения количества приобретаемых магазинов, оно на 174 меньше изначально запланированного. При этом сумма сделки также снизилась — сперва оговаривалось, что она может составить 92,4 миллиарда рублей.

В компании объяснили это закрытием части точек и открытием новых.

"Дальнейшие корректировки цены сделки будут зависеть от чистого долга и оборотного капитала на момент закрытия финансовой отчетности, подлежащей согласованию сторонами", — указывается в сообщении.

Кроме того, 148 магазинов исключили из сделки в связи с предписаниями Федеральной антимонопольной службы и пороговыми значениями рыночной доли.

В общей сложности "Магнит" приобрел 2438 магазинов "Дикси" (их выручка в 2020 году составила 256,7 миллиарда рублей, торговая площадь — 725 тысяч квадратных метров) и 39 магазинов "Мегамарт" (16,9 миллиарда рублей, 79 тысяч квадратных метров).

Большинство "магазинов у дома" "Дикси" расположены в Москве и Московской области (1319 точек), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (438 точек), остальные "магазины у дома" находятся в Уральском федеральном округе. Большинство суперсторов "Мегамарт" расположены в Свердловской области (35 объектов), четыре магазина — в Тюменской области. Кроме того, "Магнит" приобретает пять распределительных центров и более 700 грузовиков, сообщает РИА Новости.

Теги: Дикси Магнит

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Магнит намерен распознавать эмоции покупателей
10 июня 2021, 13:08
"Магнит" намерен распознавать эмоции покупателей
При этом обработка персональных данных не производится. Новости компаний
573
В центре внимания
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
23 июля 2021  14:05
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
80
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
23 июля 2021  12:19
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
130
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
23 июля 2021  11:44
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
249
Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе.
22 июля 2021  20:48
Строительство Парка дружбы народов в Самаре близится к завершению
519
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
22 июля 2021  13:24
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
606
Весь список