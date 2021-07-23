"Магнит" купил сеть магазинов "Дикси"

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Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" закрыл сделку по приобретению 2477 магазинов "Дикси", цена сделки на момент закрытия составила 87,6 миллиарда рублей, сообщила компания.

Ретейлер отметил, что в сумму внесли корректировки на момент закрытия сделки из-за изменения количества приобретаемых магазинов, оно на 174 меньше изначально запланированного. При этом сумма сделки также снизилась — сперва оговаривалось, что она может составить 92,4 миллиарда рублей.

В компании объяснили это закрытием части точек и открытием новых.

"Дальнейшие корректировки цены сделки будут зависеть от чистого долга и оборотного капитала на момент закрытия финансовой отчетности, подлежащей согласованию сторонами", — указывается в сообщении.

Кроме того, 148 магазинов исключили из сделки в связи с предписаниями Федеральной антимонопольной службы и пороговыми значениями рыночной доли.

В общей сложности "Магнит" приобрел 2438 магазинов "Дикси" (их выручка в 2020 году составила 256,7 миллиарда рублей, торговая площадь — 725 тысяч квадратных метров) и 39 магазинов "Мегамарт" (16,9 миллиарда рублей, 79 тысяч квадратных метров).

Большинство "магазинов у дома" "Дикси" расположены в Москве и Московской области (1319 точек), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (438 точек), остальные "магазины у дома" находятся в Уральском федеральном округе. Большинство суперсторов "Мегамарт" расположены в Свердловской области (35 объектов), четыре магазина — в Тюменской области. Кроме того, "Магнит" приобретает пять распределительных центров и более 700 грузовиков, сообщает РИА Новости.