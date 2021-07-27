В Самаре не будут развивать алкомагазины "Магнит"

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Российский ритейлер отказался от тиражирования таких торговых точек из-за конкуренции.

У алкомаркетов "Магнит вечерний" нет будущего. Российский ритейлер "Магнит" отказался от тиражирования такого формата. Концепция начали тестировать в 2019 году в Самаре, где была открыта одна точка площадью 200 кв.м, но она не выдержала конкуренции.

Как передает "Коммерсантъ", со ссылкой на экспертов, ассортимент «Магнита вечернего» не отличался от представленного в обычных точках сети. Специализированным сетям он проигрывал.

Всего сейчас работают три таких объекта. Их переформатируют в магазины "у дома" или точки "Магнит косметик". Самые эффективные решения "Магнита вечернего" сейчас используются в алкогольных отделах сетевых магазинов крупного формата, пишет SAMARA.KP.RU.

Фото: Pixabay.com