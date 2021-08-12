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В России планируют поднять возраст продажи алкоголя

12 августа 2021 10:19
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В России планируют поднять возраст продажи алкоголя

Минздрав предложил повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года, пишут "Известия" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издательства документы.

Как сообщает газета, в министерстве разработали поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". По данным издания, изменения касаются напитков с содержанием спирта более 16,5 процента.

Сейчас проект проходит оценку рабочей группы по "регуляторной гильотине­" и готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства, где будет принято решение о внесении проекта в Госдуму, пишет газета.

Как отмечается, в пояснительной записке Минздрав указывает на результаты медицинских исследований, согласно которым употребление алкоголя негативно сказывается на развитие головного мозга, который окончательно формируется только в возрасте 21 года. Распитие алкоголя в более раннем возрасте может обернуться серьезными последствиями для здоровья, подчеркнули специалисты Минздрава.

Газета также напомнила, что с этой инициативой ведомство выступало еще в 2019 году. Однако тогда Минфин раскритиковал проект, сославшись на Конституцию, согласно которой граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права. Минэкономразвития также выступило с критикой предложения из-за последующего усложнения работы ритейлеров, сообщает РИА Новости.

Фото: Pixabay.com

Теги: 21 год алкоголь минздрав

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