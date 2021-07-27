«Магнит» обучит персонал навыкам общения с покупателями с ограниченными возможностями

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Розничная сеть «Магнит» планирует ввести в программу обучения персонала магазинов курс для получения навыков общения с покупателями с ограниченными возможностями здоровья во время посещения ими магазина. Сегодня в рамках проекта «Добрый заяц» компания уже обучила около 3 000 сотрудников в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Мурманске, Петрозаводске и Твери.

«Добрый заяц» – это проект волонтера и многодетной матери из Великого Новгорода Ольги Андреевой. Цель проекта – формирование инклюзивной среды посредством обучения сотрудников сферы услуг (продавцов, стоматологов, парикмахеров) навыкам общения с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Проект начинался с игровых занятий для детей и за два года превратился в полноценный курс для сотрудников в сфере услуг.

«Магнит» в Северо-Западном округе поддержал этот проект – в прошлом году Ольга Андреева провела курсы для сотрудников в Великом Новгороде. По итогам обучения на входе магазинов были размещены специальные наклейки-маячки «Добрый заяц». Наклейки сообщают покупателям с ограниченными возможностями, что здесь им помогут, и процесс покупки будет максимально комфортным.

В рамках создания инклюзивной среды в магазинах «Магнит» в Северо-Западном округе Корпоративная академия компании совместно с экспертами разработала онлайн-курсы. Обучающие ролики были сняты вместе с организаторами проекта «Добрый заяц». Уроки можно пройти на онлайн-портале и в мобильном приложении. Для обучения доступны девять видео-уроков. В них объясняется, как действовать, если в магазин пришел покупатель с ограниченными возможностями здоровья, как помочь людям с нарушениями зрения, слуха, двигательных функций, ментального здоровья. И, что особенно важно, как поступать в экстренной ситуации.

Если сотрудник успешно завершает обучение, ему открывается возможность пройти финальный тест и получить отличительный значок. Если все сотрудники магазина прошли успешно обучение, то магазину присваивается наклейка маячок «Добрый заяц» и наклеивается на входную дверь торговой точки.

В декабре 2020 года Ольга Андреева представила проект Президенту РФ Владимиру Путину в рамках видео-встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России», который получил его поддержку.