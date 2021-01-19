Куйбышевская железная дорога начала вакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции

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В целях профилактики инфекционных заболеваний на базе частных учреждений здравоохранения «РЖД-Медицина», расположенных в регионах присутствия Куйбышевской железной дороги, открыты пункты вакцинации от COVID-19 работников железнодорожного транспорта и жителей городов.

Прививочные пункты оснащены необходимым медицинским оборудованием. Обеспечивается контроль соблюдения температуры при хранении и транспортировке вакцины. Врачи учреждений прошли необходимую подготовку.

Перед прививкой необходимо посетить врача, заполнить анкету и согласие на вакцинацию, ознакомиться с памяткой о проведении вакцинации против COVID-19.

В настоящее время отделами по управлению персоналом подразделений Куйбышевской железной дороги ведется работа по формированию списков сотрудников магистрали, желающих сделать прививку. Отметим, что уже порядка 100 работников магистрали сделали прививки, передает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД