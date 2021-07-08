Космический мусор пролетел в 1,8 км от МКС

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Неизвестный объект космического мусора днем в четверг пролетел на расстоянии 1,8 км от Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, передает ТАСС.

"По данным российских специалистов, некаталогизированный объект космического мусора примерно в 16:15 мск пролетел на расстоянии 1,8 км от Международной космической станции", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, вероятность пересечения орбит станции и объекта была нулевой, поэтому необходимость проведения маневра уклонения МКС отсутствовала.

Фото из открытых источников