К проекту «Самарского Стройфарфора» подключился Самарский металлургический колледж

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Проект «Грани мастерства» реализуется заводом «Самарский Стройфарфор» вместе с учебными заведениями с 2016 года. Школьники и студенты помогают разрабатывать проекты санузлов, которыми сами же и будут пользоваться.

В работе применяются керамогранит KERRANOVA и сантехника SANITА LUXE, которые выпускаются на самарском заводе. Отделкой тоже занимаются учащиеся, их родители и преподаватели под руководством опытных наставников.

Близится к завершению ремонт одного из санузлов в Самарском государственном аграрном университете, который стал участником проекта. А теперь к «Граням мастерства» присоединилось и Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский металлургический колледж».

С учащимися и преподавателями работают профессиональные строители, которые демонтируют старую и устанавливают новую сантехнику и плитку, а также в процессе работы учат ребят азам своего мастерства.