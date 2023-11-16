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Генеральная прокуратура России завершила проверку интернет-магазина Wildberries

16 ноября 2023 09:25
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Генеральная прокуратура России завершила проверку интернет-магазина Wildberries

По ее результатам компания внесла изменения, регламентирующие взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей.

Изменения затронули 20 правил в работе с клиентами.

Теперь покупатель не обязан проверять качество товара сразу при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее. Кроме того, продавцы смогут изменить срок доставки товара только после согласования с потребителем. Также у покупателя появилось право отказаться от продукции, даже если она представляет собой технически сложное устройство.

Помимо этого Wildberries сократил сроки рассмотрения претензий о замене товара. В дополнение маркетплейс начал тестировать программное обеспечение, которое позволит отменять заказ через личный кабинет, пишет Лента.

Надзорные мероприятия были организованы по поручению генпрокурора России Игоря Краснова. Он поручил проверить компанию из-за введения комиссии за оплату товаров картами Visa и Mastercard и взимания с покупателей платы за возврат товаров. Этому предшествовало совещание представителей Генпрокуратуры, Wildberries и банков.

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