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Эксперт: новый сервис Punkt "Почты России" может стать конкурентом СДЭКа

16 мая 2022 22:28
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Предположительно, новый сервис будет заниматься доставкой товаров, в том числе канцелярии и цветов, а также услугами по хранению и упаковке.

Новый сервис Punkt от "Почты России" претендует занять нишу на рынке, где весомую роль играет другая российская компания по доставке документов и грузов - СДЭК, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Как рассказали РИА Новости в Роспатенте, "Почта России" отправила заявку на регистрацию товарного знака Punkt в ведомство 31 января. На данный момент она проходит этап экспертизы заявленного обозначения. Предположительно, новый сервис будет заниматься доставкой товаров, в том числе канцелярии и цветов, а также услугами по хранению и упаковке.

"Думаю, что "Почта России" претендует на рынок таких служб, как СДЭК. Службы быстрой доставки (например, "Самокат") на первом этапе конкурентами не являются, поскольку это разные сегменты", - считает эксперт.

По мнению Пермякова, у "Почты России" есть преимущество перед конкурентами, так как это самая большая сеть в стране с налаженной системой доставки. Однако, отмечает он, столь разветвленный механизм логистики требует уникальной системы координации и менеджеров, которые умеют решать столь сложные задачи.

"На первых порах будут проблемы с доставкой в отдаленные пункты. В городах-милионниках все должно работать как часы", - добавил эксперт.

 

Фото из открытых источников

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