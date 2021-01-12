Дуров сообщил, что 25 млн пользователей присоединились к Telegram за последние три дня

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Число пользователей Telegram за последние три дня выросло на 25 млн, передает ТАСС. Об этом рассказал в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров.

"В первую неделю января число активных пользователей Telegram превысило 500 млн. После этого мы продолжаем расти: 25 млн новых пользователей присоединились к Telegram только за последние 72 часа", - написал Дуров.

По его словам, Telegram стал "последним убежищем для тех, кто ищет платформу коммуникации, приверженную конфиденциальности и безопасности".

"Мы относимся к этой ответственности очень серьезно", - заверил предприниматель.

Фото: REUTERS/Albert Gea/ТАСС