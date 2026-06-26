Билайн развеял 5 мифов о 5G

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В рамках подготовки к запуску 5G* в Самарской области Билайн обновил программное обеспечение ядра сети. У клиентов, чьи смартфоны поддерживают использование этой технологии в России, появится индикация 5G, а название сети поменяется на «bee.test.5G»*.

Несмотря на то, что о связи нового поколения знают многие, вокруг 5G по-прежнему немало стереотипов. Вот основные из них.

Миф 1. Тестирование 5G платное?

Факт: тестирование бесплатно как для новых, так и действующих клиентов. Подключать отдельный тариф или услугу не нужно. Достаточно смартфона с поддержкой 5G в России, СИМ-карты с 4G/LTE* и нахождение в зоне теста.