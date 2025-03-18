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билайн расширил пропускную способность своей сети доставки контента

18 марта 2025 14:29
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В результате проведенной модернизации мощность сети возросла вдвое, достигнув отметки в 6 Тбит/с.

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Дочерняя компания ПАО «ВымпелКом» (билайн) CDNvideo объявляет о значительном увеличении пропускной способности российского сегмента своей сети доставки контента (Content Delivery Network – CDN), а облачное подразделение билайна beeline cloud модернизировало CDN-сервис в сотрудничестве с Platformcraft.

Улучшения на сети CDNvideo

В результате проведенной модернизации мощность сети возросла вдвое, достигнув отметки в 6 Тбит/с. Модернизация коснулась узлов сети, расположенных по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Установлено несколько десятков новых специализированных серверов, оптимизированных для эффективной обработки различных типов интернет-трафика. Организованы дополнительные сетевые присоединения с операторами связи, что позволило повысить надёжность и производительность системы.

Этот этап обновления стал необходим в условиях растущего спроса на услуги CDN и облачные сервисы среди российских клиентов. Благодаря расширению сети клиенты могут рассчитывать на высокую скорость загрузки сайтов, стабильную работу приложений и качественную трансляцию видео даже в периоды пиковых нагрузок.

Для обеспечения непрерывной работы и высокого качества обслуживания важно учитывать сезонные колебания и специфические события, такие как рекламные акции крупных маркетплейсов, премьеры фильмов в онлайн-кинотеатрах или финалы спортивных чемпионатов.

«Все эти мероприятия могут одновременно привлекать миллионы пользователей, создавая значительные нагрузки на сеть. Увеличивая пропускную способность, CDNvideo гарантирует, что контент будет доступен быстро и без задержек, независимо от количества одновременных запросов», — прокомментировал заместитель генерального директора CDNvideo Константин Колесов. 

Развитие инфраструктуры beeline cloud

beeline cloud также продолжает активно развиваться, предлагая своим клиентам современные и надёжные облачные решения. CDN-сервис beeline cloud реализован в сотрудничестве с технологическим партнером Platformcraft, что позволяет интегрировать решения для доставки контента с облачной экосистемой, оптимизированной под задачи медиа и высоконагруженных цифровых сервисов. Новая архитектура сети включает кластеры в более чем 40 городах России и СНГ, что гарантирует пользователям мгновенный доступ к запрашиваемым данным.

Инфраструктура beeline cloud поддерживает стабильную трансляцию видео в формате 4K и обладает встроенными механизмами защиты от DDoS-атак. Поддержка современных протоколов, включая HTTPS, HTTP/2, WebSocket и IPv6, способствует повышению безопасности и производительности работы ресурсов клиентов.

По словам Антона Аплемаха, руководителя проекта, более 2 тыс. компаний уже выбрали решения beeline cloud для оптимизации своих веб-ресурсов. «Увеличенная ёмкость сети позволит нашим клиентам обеспечить быстрый доступ к контенту для миллионов пользователей, независимо от их местоположения и уровня нагрузки, что положительно скажется на лояльности аудитории и росте конверсии», — сказал он.

Таким образом, модернизация инфраструктуры CDNvideo и beeline cloud подтверждает стремление компании поддерживать высокие стандарты качества обслуживания и обеспечивать устойчивый рост в условиях увеличивающегося спроса на цифровые технологии и требовательные к качеству сети онлайн-сервисы.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru.

 

Фото:   freepik.com

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