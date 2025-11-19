Я нашел ошибку
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
Билайн начал платить своим клиентам за входящие звонки

19 ноября 2025 11:12
178
Билайн начал платить своим клиентам за входящие звонки

ERID: 2VSb5w7Gaq7

Билайн запустил новую акцию, которая меняет привычные отношения оператора со своими клиентами.   Теперь им за входящие звонки с мобильных номеров других операторов будут начисляться на счёт «живые» деньги.

Механика максимально проста — выбираете подписку bee с любым пакетом услуг и, когда принимаете входящие, Билайн пополняет ваш мобильный баланс из расчёта 50 копеек за каждую полную минуту разговора. Начисление происходит сразу после завершения звонка. Полученные таким образом средства можно потратить как на оплату связи, так и различных опций и сервисов, вплоть до ЖКХ или парковки, которые можно оплатить с мобильного счёта. Начисление средств проходит за входящие звонки, принятые до 31 июля 2026 года.

«Мы предлагаем клиентам новый взгляд на отношения с сотовым оператором: Билайн снизил собственную прибыль от входящих вызовов, чтобы поделиться ею с пользователями. Это особенно актуально в канун праздников, когда мы все активнее звоним друг другу, чтобы поздравить, поделиться эмоциями и т.д. Мы запустили простой и честный механизм без скрытых условий, который даёт нашим клиентам ощутимую выгоду от привычных действий», — говорит Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу Билайна.

Предложение доступно пользователям подписки bee — для тех, кто до 31 января 2026 года подключается к ней или переходит на неё с другого тарифа, механизм включается автоматически. Действующим пользователям подписки bee, оформленной ранее, достаточно подтвердить участие в приложении или личном кабинете на сайте Билайна. Подключение акции бесплатное. Акция проводится во всех регионах России, где есть сеть Билайн, и доступна даже на минимальной бесплатной подписке bee Start.

Помимо вознаграждения за разговорную активность Билайн предоставил своим клиентам возможность получения поощрений и за другие не менее привычные действия. Так, новые пользователи, оформившие подписку* на ivi, VK Музыку, PREMIER или START и сохранившие ее после окончания бесплатного промо-периода, получают денежный бонус — 2 рубля за каждый час просмотра или прослушивания в оплаченный период. Начисления происходят** раз в 30 дней и составляют до 1 000 рублей в месяц и до 4 000 рублей за весь срок акции.

*первые 30 дней бесплатно; далее — VK Музыка — 199 руб./30 дней, PREMIER — 399 руб./30 дней, START — 499 руб./30 дней, ivi — по действующему тарифу сервиса;

** Бонус не начисляется при отказе от платного периода, невыполнении условий или злоупотреблениях; при возврате оплаты подписки ранее начисленные суммы подлежат возврату.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Источник изображения – Билайн.

В центре внимания
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
555
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1057
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
537
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
551
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
471
