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Билайн бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентов

18 октября 2024 13:54
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билайн бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентов

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Это универсальное решение позволит по-новому организовать взаимодействие клиента и компании.

билайн бизнес создал новый личный кабинет (ЛК) для корпоративных клиентов, который станет единой точкой входа для всех продуктов. Это особенно удобно для тех, кто пользуется несколькими услугами компании и кому часто приходится переключаться между разными кабинетами для решения вопросов. К тому же, упрощается процесс оплаты и планирования расходов – все траты и платежные документы можно видеть в «едином окне».

На практике это означает, что новый ЛК предоставляет доступ ко всем договорам в рамках предоставленных прав. Клиенты могут добавлять несколько юридических лиц, настраивать отдельные доступы для своих сотрудников и назначать им роли. Например, бухгалтер может зайти в свой аккаунт в личном кабинете и получить доступ ко всем счетам, актам сверки и другим отчетам, но не к смене тарифов SIM-карт. Чтобы войти в личный кабинет, не нужно придумывать и запоминать логин и пароль — достаточно мобильного номера телефона любого оператора.

Что можно делать в новом личном кабинете:

  • Просматривать договоры. Клиенты будут видеть все свои договоры и информацию по ним в одном месте. Теперь нет необходимости в переключении ЛК для разных услуг. 

  • Получать и оплачивать счета. Счет можно отправить по электронной почте, скачать или оплатить по QR-коду. Кроме того, удобнее стала работа с платежами: стало проще отслеживать поступление и распределение платежей. Если приходит несколько счетов, можно подключить единый платежный документ и оплачивать сразу все одной суммой. 

  • Заказывать отчеты. Можно посмотреть детализацию по начислениям. А чтобы получить акт сверки, теперь не обязательно звонить менеджеру. Документ можно скачать в личном кабинете в формате XLS или PDF с печатью и подписью. 

  • Создавать заявки в техподдержку. Для решения технического или финансового вопроса теперь достаточно просто оставить заявку в Личном кабинете. По каждой заявке можно отслеживать статус, чтобы быть в курсе того, как продвигается работа.

  • Оформлять услуги онлайн. Оформить корпоративную связь, интернет и другие продукты можно без поездок в офис билайн. Все документы клиенты смогут оформить и подписать онлайн или получить через курьера.

  • Быть в курсе выгодных предложений. На главной странице размещаются акции и выгодные предложения, которые адаптируются под профиль клиента и специфику его бизнеса.

  • Переходить в другие сервисы билайн бизнес. Новый личный кабинет — это единая точка доступа к кабинетам других услуг билайн бизнес. Например, облачной АТС.

  • Делиться обратной связью. Каждый клиент может оставить мнение о работе личного кабинета, и таким образом повлиять на его развитие. Обратная связь обрабатывается ежедневно и используется в дальнейшей разработке.

Заместитель генерального директора, руководитель блока по корпоративному бизнесу билайна Максим Зайков: 

«Мы рады представить наш новый личный кабинет для корпоративных клиентов, который станет незаменимым инструментом для эффективного управления всеми продуктами и услугами нашей компании. Этот инновационный продукт значительно упрощает процессы взаимодействия с нами, делая их более комфортными и прозрачными. Уникальность нашего решения заключается в том, что оно объединяет все необходимые функции в одном месте, предоставляя клиентам единую точку доступа ко всем услугам и продуктам. Это позволяет существенно сократить время на поиск необходимой информации и выполнение различных операций. Мы постоянно работаем над улучшением наших продуктов и услуг, и новый личный кабинет — это только начало. В ближайшее время мы планируем добавить новые функции и возможности, которые сделают работу с нами еще более удобной и эффективной».

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Фото: ru.freepik.com

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