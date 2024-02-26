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beeline cloud перешел на российскую платформу виртуализации

26 февраля 2024 14:39
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Сервис MIND Migrate обеспечивает бесшовную миграцию виртуальных машин с различных платформ на отечественное решение.

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Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) в сотрудничестве с российским разработчиком MIND Software и компанией vStack успешно реализовали сервис миграции ИТ-инфраструктуры на российскую платформу виртуализации. 

Решение о миграции стало актуальным после запуска совместного продукта beeline cloud и vStack – гиперконвергентной платформы BeeCloud Stack для построения виртуальной ИТ-инфраструктуры, размещенной на базе отечественного оборудования в собственном дата-центре.

Ключевым элементом успешной миграции beeline cloud стала технология кроссплатформенной миграции и отказоустойчивости ИТ-сервисов, предоставленная MIND Software с использованием инструмента MIND Migrate. Этот инструмент позволил быстро и эффективно перенести виртуальные машины с платформы VMware на российскую платформу BeeCloud Stack.

Сервис MIND Migrate обеспечивает бесшовную миграцию виртуальных машин с различных платформ на отечественное решение. Инструмент MIND Migrate разработан MIND Software и интегрирован в любую установку BeeCloud Stack, в том числе при выполнении в закрытом контуре без доступа в интернет. Сервис доступен как в режиме self-service, так и по модели managed, т.е. с поддержкой экспертов beeline cloud.

Александр Михалюк, директор по продуктам beeline cloud:

«Сотрудничество с vStack и MIND Software стало для нас очередным шагом по запуску отечественных облачных продуктов. Сервис миграции значительно упрощает переход на отечественную платформу виртуализации с зарубежных решений. Для нас, как сервис-провайдера, важно предоставить не только качественный продукт, но и обеспечить полный сервисный цикл, включая консультации по переезду в облако и поддержку миграции».

Антон Груздев, технический директор MIND Software:

«Данный проект в очередной раз подтвердил эффективность нашей стратегии по одновременному плотному технологическому сотрудничеству с отечественным производителями платформ виртуализации и провайдерами облачных услуг, что позволяет создавать максимально удобный и качественный сервис для конечного потребителя».

Евгений Карпов, генеральный директор vStack:

«Выбор нашей платформы в качестве основы для BeeCloud Stack — свидетельство зрелости нашего решения. При этом я понимаю, насколько болезненным может быть процесс миграции. Мы искали партнера, чье решение способно проводить миграцию максимально гладко. В итоге мы выбрали компанию MIND Software.

В отличие от традиционного подхода, при котором виртуальная машина преобразуется в файл, а затем импортируется на платформу, инструмент MIND Migrate предлагает альтернативный механизм, который устраняет дискретность, за счет чего процесс миграции проходит проще и быстрее».

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru

 

Изображение от Freepik

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