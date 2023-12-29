"Балтика" попросила власти РФ о помощи в защите ее товарных знаков за рубежом

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Пивоваренная компания "Балтика", активы которой в этом году были переданы во временное управление Росимуществу, просит власти РФ помочь защитить ее товарные знаки за рубежом. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо первого вице-президента компании Александра Дедегкаева руководителю администрации президента РФ Антону Вайно.

"Балтика" просит дать поручение Роспатенту предложить патентным ведомствам государств-членов СНГ (Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также профильным ведомствам Туркмении и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование в этих странах основных брендов группы. Среди них - "Балтика" и связанные с этой маркой названия.

Поводом для этого обращения стало то, что еще 19 июля представители российской компании без участия ее президента Таймураза Боллоева, назначенного двумя днями ранее, по поручению Carlsberg подписали соглашения о переводе прав на товарный знак на аффилированные с датским холдингом фирмы (ООО "Виста биуай Ко", ТОО "Карлсберг Казахстан", ООО "Карлcберг Азербайджан" и пр.). Как утверждает Дедегкаев, эти договоры заключены лицом, чьи полномочия были прекращены 17 июля.

В марте прошлого года Carlsberg приняла решение об уходе из России. В июле этого года президент Владимир Путин подписал указ о передаче "Балтики" во временное управление государства, после этого датская компания обвинила Россию в "краже бизнеса". В октябре "Балтика" добилась в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области принятия обеспечительных мер в отношении брендов группы, датской Carlsberg в итоге было запрещено лишать российского производителя прав на часть глобальных брендов - Tuborg, Kronenbourg, LAV и проч. В декабре Боллоев предложил главе Росимущества Вадиму Яковенко национализировать компанию. Однако в Минфине позже сообщили, что на данный момент такая мера не планируется, пишет Интерфакс.