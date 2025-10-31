АвтоВАЗу потребуются финансы извне для сохранения темпов инвестиций

76

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ сможет сохранить темпы инвестиций в производство в 2026 году при наличии внешних источников финансирования. Об этом заявил президент компании Максим Соколов.

По его словам, внутренний рынок не позволяет собрать достаточно средств для этого.

"Поддержать тот темп, который уже набран, <…> мы можем только за счет определенного внешнего источника финансирования", — приводит слова Соколова с форума "Российский промышленник 2025" РИА Новости.

Соколов уточнил, что процесс обсуждения бюджета находится "в самом разгаре". В компании понимают, что нельзя сокращать инвестиционную программу, даже в условиях падения объемов рынка, заключил он.