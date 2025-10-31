Я нашел ошибку
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
Самарские аграрии за десять лет удвоили объемы производства
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
В Самаре прошел смотр парадных расчетов образовательных учреждений региона
Проект тольяттинского предпринимателя покоряет вендинговый рынок
Мантуров: льготный утильсбор сохранится для 80% автомобилей в России
АвтоВАЗу потребуются финансы извне для сохранения темпов инвестиций
АвтоВАЗу потребуются финансы извне для сохранения темпов инвестиций

31 октября 2025 11:09
76
АвтоВАЗу потребуются финансы извне для сохранения темпов инвестиций

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ сможет сохранить темпы инвестиций в производство в 2026 году при наличии внешних источников финансирования. Об этом заявил президент компании Максим Соколов.

По его словам, внутренний рынок не позволяет собрать достаточно средств для этого.

"Поддержать тот темп, который уже набран, <…> мы можем только за счет определенного внешнего источника финансирования", — приводит слова Соколова с форума "Российский промышленник 2025" РИА Новости.

Соколов уточнил, что процесс обсуждения бюджета находится "в самом разгаре". В компании понимают, что нельзя сокращать инвестиционную программу, даже в условиях падения объемов рынка, заключил он.

