Главные новости:
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
Житель Шигонского района собирал коноплю за своим огородом
Школы из Самарской области попали в топ-300 по стране
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
Оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет» проходит в Самаре
63% самарцев против вейпов
В Госдуме рассказали, с кем нельзя будет делиться sim-картами с сентября
ЕГЭ 2026 года станет отражением школьной программы
АвтоВАЗ заявил об отсутствии влияния на рынок снижения ключевой ставки

27 августа 2025 09:19
128
Снижение ключевой ставки Банком России с 21 до 18% в течение года пока не оказало значительного влияния на автомобильный рынок. Об этом 26 августа заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак.

«Не так давно произошло незначительное снижение ключевой ставки. Пока это на рынок не повлияло — надо смотреть более долгосрочную перспективу. Ситуация слишком волатильная, сложно сейчас давать прогнозы», — цитирует его «Интерфакс».

Сейчас, как отметил Громак, АвтоВАЗ ведет обсуждения бюджета и планов на 2026 год. Топ-менеджер поделился, что, согласно прогнозу одного аналитика, в следующем году ожидается рост потребительской активности и накопление отложенного спроса, а ключевая ставка снизится. В то же время другой эксперт высказал пессимистичные прогнозы по рынку, рассказал представитель АвтоВАЗа. В целом, российский авторынок «пока оптимизма не вселяет», добавил Громак, пишут "Известия".

Теги: Автоваз

Новости по теме
АвтоВАЗ назвал «попытками хайпа» сообщения о сокращении зарплат на заводе
30 июля 2025, 12:45
Около недели назад АвтоВАЗ сообщил, что рассмотрит смену режима работы и переход на четырехдневку. Новости компаний
664
АвтоВАЗ объяснил появление логотипов Renault на деталях Lada Iskra
23 июля 2025, 16:20
Разработка «Искры» начиналась на платформе CMF-B-LS, созданной Renault. Транспорт
747
В Самарской области снимут сериал про АвтоВАЗ
23 июля 2025, 13:16
Создатели сериала намерены опираться на реальные прототипы и соответствовать историческим фактам развития АвтоВАЗа, а также событиям, которые происходят на... Общество
825
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
27 августа 2025  10:39
22
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
312
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
374
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
275
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
520
