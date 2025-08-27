АвтоВАЗ заявил об отсутствии влияния на рынок снижения ключевой ставки

128

Снижение ключевой ставки Банком России с 21 до 18% в течение года пока не оказало значительного влияния на автомобильный рынок. Об этом 26 августа заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак.

«Не так давно произошло незначительное снижение ключевой ставки. Пока это на рынок не повлияло — надо смотреть более долгосрочную перспективу. Ситуация слишком волатильная, сложно сейчас давать прогнозы», — цитирует его «Интерфакс».

Сейчас, как отметил Громак, АвтоВАЗ ведет обсуждения бюджета и планов на 2026 год. Топ-менеджер поделился, что, согласно прогнозу одного аналитика, в следующем году ожидается рост потребительской активности и накопление отложенного спроса, а ключевая ставка снизится. В то же время другой эксперт высказал пессимистичные прогнозы по рынку, рассказал представитель АвтоВАЗа. В целом, российский авторынок «пока оптимизма не вселяет», добавил Громак, пишут "Известия".