«АвтоВАЗ» запустит производство машин бизнес-класса

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Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» начнет производство модели бизнес-класса Lada Aura в 2024 году. Это следует из плана компании на следующий год, который был представлен на форуме iMAF-2023.

«Старт производства: в августе—сентябре седана бизнес-класса (Lada Aura)», — говорится в презентации компании, передает РИА Новости. При этом отмечается, что этот проект станет успешным в случае постоянного спроса.

АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Vesta Aura в июне на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи, передает RT. Глава «АвтоВАЗА» Максим Соколов сообщил, что автомобиль Lada Aura будет стоить приблизительно 2,5 млн рублей.