АвтоВАЗ запустит производство электромобиля Lada е-Largus в 2023 году

АвтоВАЗ планирует запустить серийное производство электромобиля Lada е-Largus в 2023 году. Об этом РИА Новости сообщил президент компании Максим Соколов на Восточном экономическом форуме.
По словам Соколова, первые прототипы е-Largus появятся в конце этого года. В следующем году АвтоВАЗ собирается запустить производство опытной и серийной партии.
Первые прототипы – обращаю внимание, именно достаточно высоколокализованного электромобиля – появятся в конце этого года, в следующем рассчитываем запустить опытную партию. Не буду говорить серийную — опытную, но хотя может быть в рамках следующего года дойдет до небольшой серии.
Максим Соколов, президент АвтоВАЗа
Выпускать Lada е-Largus планируется на заводе в Ижевске.