АвтоВАЗ запустит производство электромобиля Lada е-Largus в 2023 году

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АвтоВАЗ планирует запустить серийное производство электромобиля Lada е-Largus в 2023 году. Об этом РИА Новости сообщил президент компании Максим Соколов на Восточном экономическом форуме.

По словам Соколова, первые прототипы е-Largus появятся в конце этого года. В следующем году АвтоВАЗ собирается запустить производство опытной и серийной партии.

Первые прототипы – обращаю внимание, именно достаточно высоколокализованного электромобиля – появятся в конце этого года, в следующем рассчитываем запустить опытную партию. Не буду говорить серийную — опытную, но хотя может быть в рамках следующего года дойдет до небольшой серии. Максим Соколов, президент АвтоВАЗа

Выпускать Lada е-Largus планируется на заводе в Ижевске.