АвтоВАЗ: запасы новых автомобилей на складах приблизились к 100 тысячам

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Компания "АвтоВАЗ" планирует продать в феврале 27 тысяч своих автомобилей, сообщил глава автопроизводителя Максим Соколов.

По его словам, это на 3% меньше, чем в феврале 2024 года. Кроме того, у дилеров и производитtлей образовался запас более чем в 500 тысяч автомобилей. На складах самого АвтоВАЗ сейчас находятся почти 100 тысяч машин при норме в 60 тысяч.

"Рынок в целом идет хуже, чем траектория движения прошлого года, февраля 2024 года. Преодолеет ли он планку 100 тысяч, большой вопрос по февралю месяцу", – цитирует Соколова агентство РИА Новости.

Ранее глава АвтоВАЗ назвал условие для возвращения компании Renault в РФ. В частности, французы должны будут компенсировать инвестиции, вложенные в развитие АвтоВАЗ с 2022 года. Эта сумма оценивается в 112,5 миллиарда рублей, пишет Смотрим.