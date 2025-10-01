АвтоВАЗ впервые провел «солнечные» тесты автомобилей

113

АвтоВАЗ в процессе подготовки производства Lada Iskra впервые провел испытания автомобилей на новом стенде имитации воздействия солнечного излучения. Специальная камера имитирует 6 лет эксплуатации в южных регионах с хранением машины на открытых площадках, рассказала пресс-служба компании 1 октября.

На стенде лампы раскаляют воздух вокруг автомобиля до 40°C, а саму машину — до 80°C и выше. По итогам «солнечных» тестов были скорректирована конструкция пластиковых элементов интерьера и экстерьера, что также повысило долговечность автомобиля, рассказали в компании.

Полный комплекс испытаний моделировал интенсивную эксплуатацию Lada Iskra в течение 6 лет и 150 тыс. км. Испытания на коррозионную стойкость проводились в солевых бродах, камере солевого тумана и в климатической камере, где кузова замораживались и размораживались. Предварительно на внешние кузовные элементы были нанесены тарированные надрезы до металла. Тесты седана и универсала проводились в течение 11 недель, имитировались неблагоприятные условия с присутствием морского воздуха, промышленных выбросов и реагентов на дорогах, пишут "Известия".