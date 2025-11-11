АВТОВАЗ возобновил продажи Lada Largus после проверки Росстандарта

166

В пресс-центре АВТОВАЗа сообщили о возобновлении продаж одной из востребованных у покупателей моделей. Речь об ограниченной серии Lada Largus, реализацию которой приостанавливали.

«Ограничения, введенные 21 октября, сняли после завершения внутренней проверки и выполнения предписаний Росстандарта. Причиной временного запрета стала возможная проблема с клапаном, связанная с использованием технической жидкости, которая со временем теряла вязкость. Это могло приводить к необходимости более долгого прогрева машины. В настоящее время компания предоставила дилерам новую жидкость и инструкции по работе, а также анонсировала предстоящую сервисную кампанию для владельцев уже проданных автомобилей из этой партии», — прокомментировали на заводе.

Пока автогигант работает по четырехдневному графику — предварительно, до конца года. Изменение графика связано с общими тенденциями на российском автомобильном рынке — высокой ключевой ставкой, ужесточением требований регулятора к заемщикам по автокредитам.

По этой причине заводу из Тольятти продлили налоговые каникулы — до конца 2028 года завод сможет не платить налог на прибыль в региональный бюджет. Параллельно АВТОВАЗ начал изучать варианты привлечения сторонних инвестиций для сохранения текущих темпов производства и реализации запланированных проектов, пишет 63.ру.