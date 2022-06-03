АВТОВАЗ в ближайшее время не запустит производство

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В профсоюзной организации тольяттинского автогиганта рассказали о новом приказе, который выпустило руководство АВТОВАЗа. В нем говорится, что на следующей неделе предприятие снова будет простаивать, а сотрудники продолжат вынужденный отпуск.

— Простой продлится с 6 по 10 июня. Причина прежняя — нехватка компонентов, — сообщили в профсоюзе.

На предприятии сменился собственник: доля компании Renault, которой она владела на тольяттинском предприятии АВТОВАЗ, перешла государству. В конце мая совет директоров АО «АВТОВАЗ» принял единогласное решение об утверждении Максима Соколова, бывшего министра транспорта РФ, в должности президента АО «АВТОВАЗ». Председателем совета директоров АВТОВАЗа стал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Новый президент предприятия говорил о желании возобновить производство в ближайшем будущем. По его словам, в начале июня планируется возобновить выпуск автомобилей и постепенно восстановить модельный ряд в полном объеме. Чтобы поддержать сотрудников завода, было принято решение о повышении тарифных ставок и окладов работникам, пишет 63.ру.