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АвтоВАЗ увеличил производство предсерийных Lada Vesta NG

21 февраля 2023 13:44
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АвтоВАЗ увеличил производство предсерийных Lada Vesta NG

АвтоВАЗ увеличивает выпуск предсерийных Lada Vesta NG, сообщает группа «Нетипичный АВТОВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте». Согласно информации источника, загрузка линии, на которой производится автомобиль, увеличилась на 10%.

Напомним, 10 февраля 2023 года АвтоВАЗ запустил предсерийное производство Lada Vesta NG. По информации группы «Нетипичный АВТОВАЗ», загрузка конвейера составила 20%. Теперь же компания увеличила загрузку конвейера до 30%.

На данный момент выпускаются седаны и универсалы Lada Vesta NG в наименее оснащенных комплектациях со штампованными колесами. У машин отсутствует мультимедийная система, вместо которой установлена ниша для телефона. Цветовая палитра состоит из двух цветов: белого и серебристого, пишет Автоньюс.

 

Теги: Автоваз

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