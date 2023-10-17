АВТОВАЗ сохранил лидерство по продажам машин на вторичном рынке

Я нашел ошибку
Главные новости:
В России, по данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2023 года сократилось  почти на два миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
17 октября проводится Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
В Самаре ночью +1, +3°С, днем +7, +9°С.
18 октября в Самарской области местами дождь, возможен мокрый снег, до +10°С
Мероприятие прошло в рамках федеральной экологической акции «Деревья – городам Т Плюс» и при поддержке администрации Ленинского внутригородского района.
Сотрудники ПАО «Т Плюс» высадили 20 пирамидальных тополей на Галактионовской в Самаре
Это основной транзитный автомобильный маршрут в направлении Татарстана.
В Кошкинском районе идет ремонт участка региональной трассы Борма – Кошки – Погрузная 
В рамках работы над концепцией стартует опрос жителей «Новая жизнь старой Самары».
На развитие исторического центра Самары могут повлиять жители города
Это связано с работами по модернизации путевой инфраструктуры.
В Самарской области временно меняется график движения пригородных поездов
В завершении состоялся прием по личным вопросам.
Тольяттинский прокурор посетил ИК-16 УФСИН СО
Наличие дополнительного выходного дня в месяце никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад.
Юрист рассказал самарцам, как отразятся ноябрьские праздники на зарплате
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.29
-0.02
EUR 102.52
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

АВТОВАЗ сохранил лидерство по продажам машин на вторичном рынке

17 октября 2023 14:02
155
АВТОВАЗ сохранил лидерство по продажам машин на вторичном рынке

Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе-сентябре 2023 года выросли на 23,6% до 4,326 млн единиц. Об этом сегодня сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Рынок новых легковых автомобилей за 9 месяцев составил 717,31 тыс. шт. Таким образом, продажи машин с пробегом с начала года в 6 раз превысили продажи новых. По данным «Автостата», за январь-сентябрь 2022 г., когда из РФ стали уходить иностранные автоконцерны, подержанных легковых автомобилей было продано в 7,4 раза больше, чем новых - 3,5 млн шт. против 474,7 тыс. шт. соответственно.

Сообщается, что чуть более половины (50,4%) вторичного рынка в сентябре-2023 пришлось на пять марок.

Лидерство сохранил АВТОВАЗ, доля которого близка к 23%. За прошлый месяц в РФ было реализовано 115,3 тыс. подержанных Lada – на 8,4% больше, чем за тот же месяц 2022 года. Второе место по-прежнему у японской Toyota, показатель у которой достиг 59,1 тыс. единиц (+13,7%). Далее в ТОП-5 следуют южнокорейские Kia и Hyundai, а также японский Nissan, пишет ТЛТ-Город.

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На АВТОВАЗе стартовал проект продаж автомобилей по заводской цене
28 сентября 2023, 13:19
На АВТОВАЗе стартовал проект продаж автомобилей по заводской цене
Оформление сделки и выдача нового автомобиля, приобретенного по новой программе, проходят в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти. Новости компаний
1171
Стартуют продажи LADA Granta Sport
21 сентября 2023, 13:53
Стартуют продажи LADA Granta Sport
Автомобили теперь предлагаются в двух типах кузова – седан и лифтбек. Транспорт
1376
АВТОВАЗ начнет продавать под маркой Lecar запчасти для иномарок
18 сентября 2023, 13:49
АВТОВАЗ начнет продавать под маркой Lecar запчасти для иномарок
Напомним, марка Lecar была запущена в 2017 году, под ней предлагают запчасти эконом-класса для Lada. Новости компаний
1581
В центре внимания
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
187
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
17 октября 2023  11:51
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
212
Всего в форуме участвуют представители 130 стран. Делегация из России – одна из самых представительных.
16 октября 2023  19:57
Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме «Один пояс - один путь» в Пекине
545
В РФ могут ввести выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами
16 октября 2023  09:00
В РФ могут установить выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами
357
Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства
15 октября 2023  12:24
Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства
550
Весь список