АВТОВАЗ сохранил лидерство по продажам машин на вторичном рынке

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Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе-сентябре 2023 года выросли на 23,6% до 4,326 млн единиц. Об этом сегодня сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Рынок новых легковых автомобилей за 9 месяцев составил 717,31 тыс. шт. Таким образом, продажи машин с пробегом с начала года в 6 раз превысили продажи новых. По данным «Автостата», за январь-сентябрь 2022 г., когда из РФ стали уходить иностранные автоконцерны, подержанных легковых автомобилей было продано в 7,4 раза больше, чем новых - 3,5 млн шт. против 474,7 тыс. шт. соответственно.

Сообщается, что чуть более половины (50,4%) вторичного рынка в сентябре-2023 пришлось на пять марок.

Лидерство сохранил АВТОВАЗ, доля которого близка к 23%. За прошлый месяц в РФ было реализовано 115,3 тыс. подержанных Lada – на 8,4% больше, чем за тот же месяц 2022 года. Второе место по-прежнему у японской Toyota, показатель у которой достиг 59,1 тыс. единиц (+13,7%). Далее в ТОП-5 следуют южнокорейские Kia и Hyundai, а также японский Nissan, пишет ТЛТ-Город.