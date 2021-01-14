АвтоВАЗ снова повышает цены на свои машины

183

Тольяттинский АвтоВАЗ с 15 января повысит цены на все свои модели. Исключение составит только Niva. Как пишет "Лада.онлайн", ценники подрастут на несколько процентов.

Заметнее всего прибавит в цене Lada Vesta - они подорожают сразу на 27 тысяч. Тем, кто присматривается к Lada Xraу, с пятницы придется за нее выложить на 19 тысяч рублей больше. примерно на 12 и 15 тысяч станут дороже Granta и Largus соответственно.

Отметим, что за прошлый год тольяттинский завод поднимал цены на свою продукцию шесть раз, последний пересмотр ценников прошел 18 ноября, сообщает anews.com.