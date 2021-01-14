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АвтоВАЗ снова повышает цены на свои машины

14 января 2021 09:55
183
АвтоВАЗ снова повышает цены на свои машины

Тольяттинский АвтоВАЗ с 15 января повысит цены на все свои модели. Исключение составит только Niva. Как пишет "Лада.онлайн", ценники подрастут на несколько процентов.

Заметнее всего прибавит в цене Lada Vesta - они подорожают сразу на 27 тысяч. Тем, кто присматривается к Lada Xraу, с пятницы придется за нее выложить на 19 тысяч рублей больше. примерно на 12 и 15 тысяч станут дороже Granta и Largus соответственно.

Отметим, что за прошлый год тольяттинский завод поднимал цены на свою продукцию шесть раз, последний пересмотр ценников прошел 18 ноября, сообщает anews.com.

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12 января 2021  15:03
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест.
В Тольятти создан первый центр по переводу дизельной техники на природный газ
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
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