"АвтоВАЗ" скорректировал прогноз по продажам в ноябре

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АО "АвтоВАЗ" снизило прогноз по продажам в ноябре в РФ до 35-36 тысяч автомобилей из-за охлаждения спроса, следует из заявления президента автопроизводителя Максима Соколова.

Ранее АО "АвтоВАЗ" планировало продать 37,5 тысячи Lada в ноябре. "План на ноябрь чуть меньше – 37 500 автомобилей. Пока мы движемся чуть ниже плана", – заявил ранее топ-менеджер, добавив, что в октябре концерн реализовал за десятилетие рекордное количество авто – 40 900 штук.

"Мы видим снижение спроса", – отметил Соколов сейчас. "Но производственные наши планы от этого не страдают, потому что конвейер, как я уже говорил, работает с полной производительностью, и мы абсолютно уверены, что все произведенные "АвтоВАЗом" автомобили найдут своего покупателя", – сообщил топ-менеджер.

Максим Соколов сообщил, что после включения АвтоВАЗа в санкционные списки США в сентябре планы компании по выпуску 400 тысяч автомобилей в 2023 году были скорректированы. Автомашин Lada произведут на 10% меньше.

Ранее сообщалось, что в этом году АвтоВАЗ планирует произвести более 200 тысяч Lada Granta, пишет Смотрим.