АвтоВАЗ раскрыл точное время премьеры нового кроссовера Lada

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Торжественная презентация нового кроссовера Lada состоится 18 июня в 13:00 на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Премьера новинки пройдет в зоне уличной экспозиции бренда между павильонами G и H конгресс-центра «Экспофорум», говорится в сообщении АвтоВАЗа, которое поступило «Известиям» 3 июня.

АвтоВАЗ заявил, что в дни форума публика впервые увидит еще одну новинку марки. Какие-либо подробности о ней не уточняются. Кроме того, на стенде Самарской области будет представлена Lada Iskra, выход которой на рынок запланирован на 20 июля 2025 года. Седан Iskra впервые показали на ПМЭФ в прошлом году. АвтоВАЗ также привезет на форум ралли-рейдовый внедорожник Niva Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra.

В АвтоВАЗе отметили, что компания продолжает многолетнее сотрудничество с Фондом Росконгресс и является национальным партнером ПМЭФ-2025. В рамках партнерства компания выделит 10 седанов Lada Aura для трансфера участников форума.