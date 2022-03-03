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"АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей в Тольятти и Ижевске

3 марта 2022 09:14
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"АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей в Тольятти и Ижевске

"АвтоВАЗ" с 5 марта приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске на четыре рабочих дня из-за проблем с поставками электронных компонентов, предполагается полное и частичное сохранение заработной платы сотрудникам в эти дни, говорится в сообщении компании.

"В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании, администрация "АвтоВАЗа" приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка", — отмечается в сообщении.

В "АвтоВАЗе" подчеркнули, что сотрудники компании могут использовать эти дни как дни отпуска с полной оплатой, с переносом с декабря 2022 года, сообщает РИА Новости.

Теги: Автоваз

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