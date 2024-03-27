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"Автоваз" подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков, следует из данных Роспатента.

Так, автопроизводитель намерен зарегистрировать знаки Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Автоваза", эти названия могут быть использованы для будущих моделей бренда.

"Это обычная практика - заранее регистрировать "с запасом" новые названия для наших будущих автомобилей. В настоящий момент мы не можем сказать, какие из них будут действительно использованы в наименованиях новых продуктов", - отметили в пресс-службе.

В настоящий момент "Автоваз" выпускает модели Granta, Vesta и Niva. В мае начнется серийное производство автомобилей семейства Largus, а в третьем квартале - модели бизнес-класса Lada Aura. Также в начале 2025 года автопроизводитель начнет выпуск семейства автомобилей Lada Iskra, а уже в 2026 году - кроссовера Lada B+ Cross на платформе Vesta.