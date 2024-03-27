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"Автоваз" подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков

27 марта 2024 09:38
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"Автоваз" подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков

"Автоваз" подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков, следует из данных Роспатента.

Так, автопроизводитель намерен зарегистрировать знаки Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Автоваза", эти названия могут быть использованы для будущих моделей бренда.

"Это обычная практика - заранее регистрировать "с запасом" новые названия для наших будущих автомобилей. В настоящий момент мы не можем сказать, какие из них будут действительно использованы в наименованиях новых продуктов", - отметили в пресс-службе.

В настоящий момент "Автоваз" выпускает модели Granta, Vesta и Niva. В мае начнется серийное производство автомобилей семейства Largus, а в третьем квартале - модели бизнес-класса Lada Aura. Также в начале 2025 года автопроизводитель начнет выпуск семейства автомобилей Lada Iskra, а уже в 2026 году - кроссовера Lada B+ Cross на платформе Vesta. 

Теги: Автоваз

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