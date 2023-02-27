АВТОВАЗ планирует начать серийный выпуск «Весты» с 3 марта

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Об этом oboz.info сообщили несколько осведомлленных источников независимо друг от друга.

Серийное производство второго поколения «Vesta» будет вестись на основной производственной площадке АО «АвтоВАЗ» — в Тольятти.

Первое поколение собиралось в Ижевске, стоимость переноса производственных мощностей оценивается в 1 млрд рублей. Рекомендованная цена на новую модель пока не раскрывается.

Группа «АвтоВАЗ» — крупнейший российский автопроизводитель. Собственник — государство в лице ФГУП «НАМИ», группу возглавляет Максим Соколов, экс-министр транспорта РФ. В 2022 году доля АвтоВАЗа на российской рынке новых автомобилей, согласно данным Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ), составила 27%. Предприятие выпускает модели семейства Granta и Niva.

Первое поколение Vesta в 2018-21 было одним из главных бестселлеров на российском рынке, традиционно деля первое-второе место с Granta. В 2022 году производство Vesta было приостановлено, остатки продолжают распродаваться дилерами.

Рекомендованная цена на автомобили первого поколения начинается от 1,2 млн рублей.