АВТОВАЗ перейдет на сокращенную рабочую неделю

На АВТОВАЗе прошла конференция, посвященная выполнению коллективного договора за первое полугодие 2025 года. На ней озвучили даты перехода автогиганта из Тольятти на новый график работы.

«С 29 сентября завод официально переходит на четырехдневную рабочую неделю. Режим, как ожидается, продлится шесть месяцев — до конца марта 2026 года, но может быть отменен досрочно в случае улучшения ситуации на рынке», — сказано в материалах к конференции.

Изменение графика связано с общими тенденциями на российском автомобильном рынке — высокой ключевой ставкой, ужесточением требований регулятора к заемщикам по автокредитам.

Еще одна причина — агрессивное ценообразование иностранных автопроизводителей.

«В Россию ввезли много автомобилей импортного производства (преимущественно в 2024 году). Эти бренды демпингуют — склад иностранцев по предварительной оценке составляет около 400 тысяч автомобилей, которые не распроданы», — рассказали на заводе.

Четырехдневка на АвтоВАЗе может быть введена впервые с 2022 года, когда авторынок вместе с автопроизводителями пережил самый мощный обвал, пишет 63.ру.