Главные новости:
Для показа живописного произведения в Самарском областном художественном музее создано эксклюзивное экспозиционное пространство.
Русский музей открыл в Самаре выставку шедевра Ильи Репина «Бурлаки на Волге»
Будет представлен проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака «Балеты Императорского двора».
На Новой сцене Большого театра пройдут гастроли САТОБ
Главная тема в этом году «Финансовая система: вызовы и задачи».
Ольга Собещанская представила регион на Московском финансовом форуме
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.
 В регионе уделяется особое внимание оказанию трансфузиологической помощи новорожденным
Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение на площади 300 кв.м., есть угроза распространения на соседнее здание.
В Автозаводском районе Тольятти - пожаре на складе лакокрасочных материалов
1 сентября Российские студенческие отряды запустили голосование, благодаря которому будет оценена активность региональных отделений.
Самарские студотряды ждут поддержки жителей региона
В Самарской области дан старт региональному конкурсу «Студент года 2025», который в этом году приобрел особый масштаб.
Самарские студенты могут выиграть до 1 миллиона рублей на свои проекты в рамках конкурса «Студент года 2025»
36 школьников и студентов со всей России борется за поездку на космодром «Восточный».
Студентка Самарского университета им. Королёва  стала финалисткой научно-просветительского проекта «Научная Вселенная»
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
АВТОВАЗ перейдет на сокращенную рабочую неделю

19 сентября 2025 12:28
174
АВТОВАЗ перейдет на сокращенную рабочую неделю

На АВТОВАЗе прошла конференция, посвященная выполнению коллективного договора за первое полугодие 2025 года. На ней озвучили даты перехода автогиганта из Тольятти на новый график работы.

«С 29 сентября завод официально переходит на четырехдневную рабочую неделю. Режим, как ожидается, продлится шесть месяцев — до конца марта 2026 года, но может быть отменен досрочно в случае улучшения ситуации на рынке», — сказано в материалах к конференции.

Изменение графика связано с общими тенденциями на российском автомобильном рынке — высокой ключевой ставкой, ужесточением требований регулятора к заемщикам по автокредитам.

Еще одна причина — агрессивное ценообразование иностранных автопроизводителей.

«В Россию ввезли много автомобилей импортного производства (преимущественно в 2024 году). Эти бренды демпингуют — склад иностранцев по предварительной оценке составляет около 400 тысяч автомобилей, которые не распроданы», — рассказали на заводе.

Четырехдневка на АвтоВАЗе может быть введена впервые с 2022 года, когда авторынок вместе с автопроизводителями пережил самый мощный обвал, пишет 63.ру. 

