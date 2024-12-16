АвтоВАЗ отрицает повышение цен на машины

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АвтоВАЗ сообщил, что стоимость Lada Niva Travel изменилась, потому что машина снова производится с одной или двумя подушками безопасности. В концерне заверили, что не повышали цены на свои автомобили, пишет Коммерсантъ-Волга.

На подорожание Niva Travel обратил внимание Telegram-канал Mash. В сообщении говорилось, что комплектация Classic подорожала на 20 тыс., до 1,3 млн руб., Comfort — на 37 тыс., до 1,4 млн руб. Комплектация Black выросла в цене на 35 тыс., до 1,5 млн руб., Luxe — на 38 тыс., до 1,6 млн руб.

Пресс-служба АвтоВАЗа заявила, что с 26 ноября Lada Niva Travel производится только в версиях с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками. «Это возврат востребованной рынком опции, восстановленной после ухода из России поставщиков из недружественных стран»,— сказали в компании (цитата по ТАСС).

С января 2024 года цены на производимые концерном автомобили Lada выросли на 4,3%. В октябре глава компании Максим Соколов исключил рост цен до конца этого года. Он говорил, результаты ноября оказались хуже октября, из-за чего в дилерской сети и на складе АвтоВАЗа увеличатся стоки машин.