АВТОВАЗ откроет автосалон Lada в ОАЭ

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Президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил об открытии автосалона Lada в Объединенных Арабских Эмиратах. Это случилось на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

— Подписано соглашение с одним из дилерских центров Дубая. Бренд Lada будет «представлен на центральной автомобильной улице», где находятся «все передовые бренды мира», — сказал глава автогиганта из Тольятти.

Там же впервые показали новинку — модель Lada Iskra.

— Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л, 90 л. с., агрегатированный с 5-ступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л, 106 л. с. с 6-ступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок. Старт производства Lada Iskra намечен на начало 2025 года, — сообщили на предприятии.

Предварительная цена автомобиля 1–1,2 миллиона рублей, пишет 63.ру.