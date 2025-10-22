Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY

22 октября 2025 14:00
Компания АвтоВАЗ объявила об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY, следует из сообщения производителя, поступившего в «Известия» 22 октября. Речь идет о машинах, выпущенных в 2021–2022 годах, отмечают на предприятии.

«В рамках программы дооснащению блоками ЭРА-ГЛОНАСС подлежат даже те автомобили, которые уже сняты с производства. На текущем этапе планируется доустановка блоков на 8209 автомобилей семейства Lada XRAY, выпущенных в 2021–2022 годах, — говорится в сообщении компании.

На АвтоВАЗе подчеркивают, что все работы проводятся для владельцев бесплатно. Владельцы автомобилей, попадающих под программу, получат приглашения от официальных дилерских центров. Также проверить свой автомобиль можно самостоятельно, введя VIN-код на официальном сайте «Росстандарта», отмечают в компании.

Временный выпуск автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС был санкционирован нормативными документами и регламентами в связи со сложностями поставок комплектующих поставщику, возникших в 2021 году. Такие транспортные средства должны быть дооснащены устройством или системой вызова экстренных оперативных служб до 31 декабря 2027 года, напоминают в Росстандарте.

Теги: Автоваз

