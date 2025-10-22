АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY

100

Компания АвтоВАЗ объявила об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY, следует из сообщения производителя, поступившего в «Известия» 22 октября. Речь идет о машинах, выпущенных в 2021–2022 годах, отмечают на предприятии.

«В рамках программы дооснащению блоками ЭРА-ГЛОНАСС подлежат даже те автомобили, которые уже сняты с производства. На текущем этапе планируется доустановка блоков на 8209 автомобилей семейства Lada XRAY, выпущенных в 2021–2022 годах, — говорится в сообщении компании.

На АвтоВАЗе подчеркивают, что все работы проводятся для владельцев бесплатно. Владельцы автомобилей, попадающих под программу, получат приглашения от официальных дилерских центров. Также проверить свой автомобиль можно самостоятельно, введя VIN-код на официальном сайте «Росстандарта», отмечают в компании.

Временный выпуск автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС был санкционирован нормативными документами и регламентами в связи со сложностями поставок комплектующих поставщику, возникших в 2021 году. Такие транспортные средства должны быть дооснащены устройством или системой вызова экстренных оперативных служб до 31 декабря 2027 года, напоминают в Росстандарте.