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АвтоВАЗ объявил о повышении роботизации производства

14 апреля 2025 18:30
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АвтоВАЗ объявил о повышении роботизации производства

АвтоВАЗ объявил о повышении уровня роботизации на предприятии. Новые роботизированные сварочные комплексы установлены в цехе сварки Lada Iskra, который готов к старту промышленного производства. Основные пусконаладочные работы здесь успешно завершены, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 14 апреля.

Цех сварки Lada Iskra — это новое производство, созданное в рамках проекта. Его площадь составляет более 40 тыс. кв. м, а производительность достигает 30 кузовов в час. В цехе установлены 17 автоматических линий и 112 роботов; суммарно здесь наносится более 4800 точек сварки. Всего в цехе трудится более 700 рабочих и инженеров.

Новое оборудование применяется как при сварке, так и при завальцовке и перекладке деталей — для этого конструкция примененных роботов предусматривает различный потенциал по грузоподъемности: от 125 до 350 кг.

Всего на АвтоВАЗе задействовано более 1,3 тыс. роботов. В компании отметили, что это наибольшее количество среди всех российских автозаводов. К примеру, уровень роботизации на линии сварки кузовов Lada Granta превышает 85%. Компания также использует автоматический напольный транспорт, в научно-техническом центре (НТЦ) робототехника применяется в циклических испытаниях узлов и агрегатов автомобилей на надежность и долговечность.

Теги: Автоваз

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