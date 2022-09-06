АвтоВАЗ намерен выпустить почти 230 тыс. машин в 2022 году

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АвтоВАЗ сообщил о плане выпустить почти 230 тыс. автомобилей по итогам 2022 года. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал глава предприятия Максим Соколов 6 сентября.

По оценке главы автозавода, АвтоВАЗ ежедневно держит на контроле до 300 компонентов, необходимых для производства автомобилей Lada, но если компании удастся купировать эти риски, то по итогам текущего года АвтоВАЗ сможет выйти на выпуск почти 230 тыс. машин, пишут "Известия".

«Если все эти риски удастся купировать, то во втором полугодии мы выйдем на выпуск 140 тыс. автомобилей, а если говорить по году, то это 228 тыс. машин», — подчеркнул Соколов.

В середине июля 2022 на АвтоВАЗе сообщили, что в долгосрочной перспективе намерены создать новое семейство автомобилей Lada, машину С-класса.

5 сентября агентство «Автостат» сообщило, что по программе льготного кредитования на середину августа 2022 года реализовано уже более 6,5 тыс. автомобилей Lada. Самой популярной моделью стала Granta.