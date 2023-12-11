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АвтоВАЗ начнет производство «Весты» с новым мотором в январе

11 декабря 2023 11:54
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АвтоВАЗ начнет производство «Весты» с новым мотором в январе

Волжский автозавод начнет оснащать автомобили «Лада Веста» обновленным мотором 1,8 Evo. Производство этих силовых агрегатов уже стартовало, тестовая партия машин будет собрана в декабре, а массовое производство начнется в январе, сообщает корреспондент «Известий» с презентации АвтоВАЗа.

Мотор 1,8 Evo — обновленная версия силового агрегата, впервые представленного в 2016 году. Из-за антироссийских санкций и связанного с ними прекращения поставок комплектующих в версии Evo внедрены 25 новых деталей как российских поставщиков, так и восточных партнеров.

Характеристики мотора остались прежними (122 л.с. и 170 Нм), не изменился и расход. Двигатель по-прежнему можно заправлять 92-м бензином. При этом инженеры АвтоВАЗа повысили надежность и ездовой комфорт. Им удалось победить «масложор» — повышенный расход масла. Также была снижена пульсация давления топлива, благодаря чему удалось повысить ездовой комфорт. Также применена «безвтыковая» шатунно-поршневая группа, исключающая контакт поршня с клапаном при обрыве ремня ГРМ.

Двигатель 1,8 первоначально будет предлагаться только с вариатором, причем впервые АвтоВАЗ самостоятельно провел адаптацию силового агрегата под этот тип трансмиссии. Вариатор планируют закупать у восточного партнера. В конце 2024–начале 2025 года двигатели Evo начнут оснащать 6-ступенчатой механикой, которая также будет иностранного производства. Позже появится форсированная версия мотора от подразделения Lada Sport для спортивных версий машин. Директор продуктовых программ и проектов АО «АвтоВАЗ» Олег Груненков отметил, что у мотора есть большой потенциал для улучшения характеристик, пишут "Известия".

Теги: Автоваз

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