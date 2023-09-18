АВТОВАЗ начнет продавать под маркой Lecar запчасти для иномарок

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«Лада Имидж» — дочерняя компания АВТОВАЗа по продаже автозапчастей — планирует активно развивать собственный бренд Lecar. Об этом редакции Автоброкер Клуба стало известно по своим каналам в бизнесе.

Напомним, марка Lecar была запущена в 2017 году, под ней предлагают запчасти эконом-класса для Lada. С 2023 года «Лада Имидж» начала открывать под именем Lecar мультибрендовые автосервисы; весной первые точки создали в Уфе, Ярославле и Тольятти.

По собственной информации редакции, сеть СТО Lecar будет активно разрастаться и в течение оставшихся месяцев 2023 года, и в 2024 году. Речь может идти о создании нескольких сотен технических центров по всей России.

В планах также расширить ассортимент автозапчастей и аксессуаров Lecar за счет предложения для автомобилей иностранных брендов. Одним из значимых направлений бизнеса станут механические запчасти для автомобилей бывших партнеров — Renault и Nissan.

Под маркой Lecar «Лада Имидж» начнет продвигать также линейку моторных и трансмиссионных масел. Новинки закроют часть ниши не только для машин Лада, но и для автомобилей иностранного производства, включая европейские и азиатские марки.