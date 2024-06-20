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АвтоВАЗ начал продажи Lada Largus ижевской сборки

20 июня 2024 12:57
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АвтоВАЗ начал продажи Lada Largus ижевской сборки

АвтоВАЗ запустил продажи автомобилей Lada Largus, производство которых было перенесено из Тольятти в Ижевск. Сборка началась в середине мая, старт продаж объявили после накопления необходимого объема машин и проведения процедур проверки качества. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 20 июня.

Largus будет представлен в четырех комплектациях: 5-местные универсалы и коммерческий фургон. 7-местные универсалы и версия Cross встанут на конвейер осенью текущего года.

5-местный универсал Largus в комплектации Classic стоит от 1,66 млн рублей. Он оснащается 8-клапанным мотором мощностью 90 л. с., в список оснащения входят водительская подушка безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, АБС, кондиционер, гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних и задних дверей, центральный замок с дистанционным управлением.

За доплату в 45 тыс. рублей Largus получает раздельную складную спинку заднего сиденья и 15-дюймовые легкосплавные диски. В аналогичной комплектации автомобиль может оснащаться 16-клапанным мотором мощностью 106 л. с., рекомендованная розничная стоимость такого Largus — от 1,74 млн рублей.

Цена фургона стартует от 1,67 млн рублей. По оснащению от универсала в комплектации Classic он отличается наличием кронштейнов крепления груза и подсветкой в багажном отделении.

Теги: Автоваз

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