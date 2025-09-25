АвтоВАЗ допустил рост производства Lada до 600 тыс. машин в 2026 году

148

АвтоВАЗ подтвердил планы выпуска более 300 тыс. автомобилей Lada в 2025 году и допустил увеличение производственного плана на 2026-й до 500-600 тыс. единиц. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

В АвтоВАЗе добавили, что представители Госдумы, Минпромторга, Минтранса России и десяти регионов лично убедились в производственных возможностях предприятия во время совещания в июле. Кроме того, компания подтвердила, что вся линейка легковых и легковых коммерческих авто Lada подходит под требования закона о такси. АвтоВАЗ, в частности, завершил подписание соглашений на поставку 4 тыс. Lada (модели Granta, Vesta, Aura) в таксопарки 25 российских городов, пишет Коммерсантъ.