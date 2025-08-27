АвтоВАЗ будет выпускать Lada в Киргизии под брендом Muras

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.53
-0.15
EUR 93.37
-1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

АвтоВАЗ будет выпускать Lada в Киргизии под брендом Muras

27 августа 2025 11:24
199
АвтоВАЗ будет выпускать Lada в Киргизии под брендом Muras

Под брендом Muras в Киргизии планируется запустить сборку автомобилей Lada. Сборка пяти моделей АвтоВАЗа – Granta, Vesta, Largus, Niva и Iskra – начнется в промышленной зоне Токмока в центре Чуйской долины, пишет Смотрим.

Завод будет заложен осенью 2025 года, а производство будет развернуто со следующего года, сообщает инвестиционный фонд Central Asia Capital. Новое производство создаст 12 тысяч рабочих мест. Проект рассчитан на 10 лет. До 2030 года сборка российских автомобилей Lada будет осуществляться крупноузловым методом, а выпускаться будет до полутора тысяч машин в год. В следующие пять лет сборка будет увеличена до пяти тысяч автомобилей ежегодно. На третьем этапе мощности предприятия вырастут до производства по полному циклу семи тысяч легковушек и кроссоверов. Слово Muras, выбранное в качестве бренда, в переводе с киргизского на русский означает "Наследие".

Инвестиции в киргизское производство автомобилей Lada составят 30 миллионов долларов, что эквивалентно 2,4 миллиарда рублей. Заинтересованность в проекте газете "Ведомости" подтвердили представители АвтоВАЗа. Финансирование проекта будет вестись за счет собственных средств фонда Central Asia Capital (CAC), а также за счет выпуска облигаций. Выпуск Lada в Кыргызстане снизит зависимость страны от импорта подержанных иномарок.

У АвтоВАЗа есть опыт организации локальной сборки своих моделей в Египте, Азербайджане и Казахстане. Есть планы по организации производства в Узбекистане. Киргизия для российского производителя пока не является крупным рынком. За прошлый год в стране было продано лишь 112 автомобилей Lada, а за семь месяцев этого – 128 машин. При организации производства внутри страны стоимость машин будет зависеть от господдержки со стороны Бишкека. Без нее Lada Granta будет стоит около $10400, а с поддержкой – около $9100. Российская цена этой модели в минимальной комплектации составляет более 750 тысяч рублей, то есть $9295.

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
АвтоВАЗ заявил об отсутствии влияния на рынок снижения ключевой ставки
27 августа 2025, 09:19
АвтоВАЗ заявил об отсутствии влияния на рынок снижения ключевой ставки
Снижение ключевой ставки Банком России с 21 до 18% в течение года пока не оказало значительного влияния на автомобильный рынок. Новости компаний
205
АвтоВАЗ назвал «попытками хайпа» сообщения о сокращении зарплат на заводе
30 июля 2025, 12:45
АвтоВАЗ назвал «попытками хайпа» сообщения о сокращении зарплат на заводе
Около недели назад АвтоВАЗ сообщил, что рассмотрит смену режима работы и переход на четырехдневку. Новости компаний
668
АвтоВАЗ объяснил появление логотипов Renault на деталях Lada Iskra
23 июля 2025, 16:20
АвтоВАЗ объяснил появление логотипов Renault на деталях Lada Iskra
Разработка «Искры» начиналась на платформе CMF-B-LS, созданной Renault. Транспорт
747
В центре внимания
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
175
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
27 августа 2025  10:39
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
197
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
337
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
448
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
296
Весь список