АвтоВАЗ будет выпускать Lada в Киргизии под брендом Muras

Под брендом Muras в Киргизии планируется запустить сборку автомобилей Lada. Сборка пяти моделей АвтоВАЗа – Granta, Vesta, Largus, Niva и Iskra – начнется в промышленной зоне Токмока в центре Чуйской долины, пишет Смотрим.

Завод будет заложен осенью 2025 года, а производство будет развернуто со следующего года, сообщает инвестиционный фонд Central Asia Capital. Новое производство создаст 12 тысяч рабочих мест. Проект рассчитан на 10 лет. До 2030 года сборка российских автомобилей Lada будет осуществляться крупноузловым методом, а выпускаться будет до полутора тысяч машин в год. В следующие пять лет сборка будет увеличена до пяти тысяч автомобилей ежегодно. На третьем этапе мощности предприятия вырастут до производства по полному циклу семи тысяч легковушек и кроссоверов. Слово Muras, выбранное в качестве бренда, в переводе с киргизского на русский означает "Наследие".

Инвестиции в киргизское производство автомобилей Lada составят 30 миллионов долларов, что эквивалентно 2,4 миллиарда рублей. Заинтересованность в проекте газете "Ведомости" подтвердили представители АвтоВАЗа. Финансирование проекта будет вестись за счет собственных средств фонда Central Asia Capital (CAC), а также за счет выпуска облигаций. Выпуск Lada в Кыргызстане снизит зависимость страны от импорта подержанных иномарок.

У АвтоВАЗа есть опыт организации локальной сборки своих моделей в Египте, Азербайджане и Казахстане. Есть планы по организации производства в Узбекистане. Киргизия для российского производителя пока не является крупным рынком. За прошлый год в стране было продано лишь 112 автомобилей Lada, а за семь месяцев этого – 128 машин. При организации производства внутри страны стоимость машин будет зависеть от господдержки со стороны Бишкека. Без нее Lada Granta будет стоит около $10400, а с поддержкой – около $9100. Российская цена этой модели в минимальной комплектации составляет более 750 тысяч рублей, то есть $9295.