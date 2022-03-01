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Ретейлеры "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Минсельхоз, ФАС, Минпромторг и торговые сети согласовали параметры добровольных ограничений наценок на отдельные товары.

"Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%. Механизм предполагает, что торговые сети добровольно принимают на себя обязательства о минимизации торговых наценок на 4 категории социально значимых товаров - молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи "борщевого набора", - отмечается в сообщении.

Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве. Auchan Retail (гипермаркеты "Ашан" и "Атак"), АО "Тандер" ("Магнит") и ООО "О’Кей" первыми проинформировали ФАС России о готовности минимизировать наценки на ряд социально значимых товаров из четырех групп путем добровольного самоограничения их уровня до 5%. ООО "О’Кей" и АО "Тандер" вводят ограничения с 1 марта 2022 года, Auchan Retail - с 3 марта 2022 года, отмечается в материале.

Для информирования покупателей ретейлеры планируют выделять продукты с ограниченными наценками на полках магазинов соответствующими ценникодержателями или специальными ценниками с пометкой "Социальный товар", добавили в ведомстве.

По мнению ФАС России, ограничение торговых наценок на социально значимые продукты позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан. В то же время антимонопольная служба подчеркивает, что принятие торговыми сетями обязательств об ограничении уровня наценок носит добровольный характер.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС