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Американский производитель батареек Duracell объявил об уходе из России

21 апреля 2023 16:17
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«После ликвидации акционеры Duracell не намерены распространять или иным образом делать свою продукцию доступной на российском рынке.»

Американский производитель батареек Duracell объявил об уходе из России. Об этом компания сообщила 20 апреля в письме своим бизнес-партнерам, пишут "Известия".

«Наши акционеры приняли решение об уходе с российского рынка и прекращении бизнеса Duracell в России в соответствии с российскими законами и правилами. После ликвидации акционеры Duracell не намерены распространять или иным образом делать свою продукцию доступной на российском рынке», — говорится в сообщении.

Подлинность письма подтвердил изданию «Подъём» генеральный директор «Дюраселл Раша» Юрий Коротаев.

Компания прекратит поставки со своего завода в Бельгии. Она продолжит выполнять текущие и новые заказы до исчерпания имеющихся запасов в России.

 

Фото:   ru.freepik.com

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