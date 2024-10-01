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13 технологических стартапов получат статус резидента «Жигулевской долины»

1 октября 2024 17:55
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В технопарке «Жигулёвская долина» прошел экспертный совет .

В технопарке «Жигулёвская долина» прошел экспертный совет под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. По результатам рассмотрения новых заявок статус резидента технопарка получат 13 технологических стартапов.

Эти проекты охватывают самые разные отрасли: транспорт, космические разработки информационные технологии, нейросети, инжиниринг. «Мы рады, что число стартапов, получивших статус резидента технопарка, с каждым годом только растет. Комплексная работа с инновационными и технологическими проектами позволяет нам выращивать успешные, уверенные в себе компании, гордиться успехами наших разработчиков, которые выходят на всероссийский и даже международный уровень», – акцентировал Дмитрий Богданов.

Сегодня резидентами технопарка являются более 300 инновационных и технологических предприятий. Они получают возможность воспользоваться широким спектром мер господдержки, в том числе на льготных условиях разместиться в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проводить свои мероприятия в конгресс-центре «Жигулёвской долины». Резидентам доступны информационное сопровождение, участие в выставках, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности и др.

Технопарк является региональным оператором фонда «Сколково» и региональным партнером АНО «Агентство по технологическому развитию»; руководитель технопарка Александр Сергиенко является региональным представителем Фонда содействия инновациям.

Активно развивать взаимодействие резидентов с крупными индустриальными партнёрами позволяет сотрудничество технопарка с Инновационным фондом Самарской области.

Напомним, что Самарская область входит в первую тройку регионов  страны по уровню инновационной активности организаций. «Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства», – отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента «Жигулевской долины» можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906. Инноваторы могут также обращаться в центры «Мой бизнес» за консультациями по любым бизнес-вопросам. Поддержка предпринимателей осуществляется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

 

Фото:   пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»

Теги: Тольятти

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