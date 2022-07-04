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Оценка совместной работы: Самарская область получила правительственный грант за эффективную реализацию нацпроектов

4 июля 2022 17:39
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По итогам исследования в этом году 63-й регион вновь стал одним из субъектов-лидеров.

Самарская область вошла в число российских регионов, получивших высокую оценку деятельности органов государственной власти от Президента и Правительства России. Об этом стало известно в понедельник, 4 июля, во время оперативного совещания с руководителями министерств, ведомств и глав муниципалитетов, которое провел Губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, по поручению Президента страны Владимира Путина Правительство РФ, начиная с 2019 года, проводит оценку эффективности работы управленческих команд всех 85 субъектов Российской Федерации. Деятельность оценивается по ряду критериев, главным образом связанных со сроками и качеством выполнения задач национальных проектов. По результатам оценки наш регион уже получал высокую оценку и серьезную поддержку в прошлые годы – например, в 2020 году из средств полученного гранта было обеспечено финансирование решения о восстановлении ЕДВ ветеранам труда.

По итогам исследования в этом году 63-й регион вновь стал одним из субъектов-лидеров. За достижения показателей социально-экономического развития Самарская область получила президентский грант, средства которого могут быть использованы на любые цели.

«Самарская область получила один из самых крупных в стране грантов за эффективное региональное управление. Это оценка совместной работы большой управленческой команды Правительства региона и муниципалитетов, – подчеркнул Дмитрий Азаров на заседании, обращаясь к кабинету министров. – Этот грант, который доведен до нас в соответствии с Указом Президента страны, нужно направить на реализацию задачи значимой, заметной для всех жителей региона. Потому что в получении этой высокой поддержки есть вклад всех жителей Самарской области, всех, кто честно трудится на благо родной земли».

С учетом запросов земляков Губернатор поручил Правительству региона проработать направление средств федерального гранта на обновление транспортного парка общественных перевозок.

«Это направление рассматриваем в качестве приоритетного, однако принимаются и другие предложения, на что мы можем направить дополнительные средства», – отметил Дмитрий Азаров.

При этом, подчеркнул Глава региона, на этот год, несмотря на сложную ситуацию, перед управленческой командой региона по-прежнему стоит главная задача по исполнению всех показателей нацпроектов на 100%. Глава региона отметил, что в условиях санкционного давления со стороны недружественных к России стран крайне важно качественно и в установленные сроки выполнять все намеченные планы. От реализации нацпроектов зависит социально-экономическое развитие региона, уровень жизни людей.

«Все показатели нацпроектов по текущему году должны быть выполнены. Эти особые условия на нас накладывают особую ответственность перед жителями, перед родной землей. Должно быть стопроцентное исполнение всех показателей. Это импульс для развития экономики, это забота о людях, это повышение качества предоставляемых услуг в различных сферах. Все должны это понимать, – акцентировал внимание руководителей министерств и глав муниципалитетов Дмитрий Азаров. – Сейчас завершилось полугодие, самым детальным образом по каждому объекту нужно зафиксировать контрольные точки исполнения нацпроектов, чтобы не было никаких отклонений».

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

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