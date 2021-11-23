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Завершил свою работу XIV Международный кинофестиваль «Соль земли»

23 ноября 2021 20:28
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Кинофестиваль «Соль земли» прошёл в онлайн формате.

Завершил свою работу XIV Международный кинофестиваль «Соль земли», который проходил с 17 по 21 ноября 2021 года в онлайн формате.

Учредителем фестиваля является Самарский областной общественный фонд «Поволжский историко-культурный фонд». Фестиваль проводится при поддержке Правительства Самарской области, Администрации г.о. Самара и Клуба Почетных Граждан Самарской области.

Фестиваль документального кино «Соль земли» традиционно проводится в Самарском регионе в дни празднования памяти Архангела Михаила и объединяет кинематографистов и деятелей культуры из России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Таджикистана, Сербии, Швеции, Израиля, Эстонии и других стран.

Фестивальные конкурсные и внеконкурсные фильмы, выступления гостей и участников фестиваля транслировались ежедневно и круглосуточно на сайте www.solzemli-samara.ru в семи кинозалах и онлайн-студии. В дни кинофорума в прямом эфире прошли творческие встречи с режиссёром, актером, продюсером Андреем Кончаловским, актером Ереванского государственного драматического театра, режиссером неигровых фильмов Арсеном Аракеляном, мастером документального кино, доцентом ВГИКа Дмитрием Кабаковым, PR-директором краудфандинговой платформы Planeta.ru Натальей Игнатенко, вице-президентом отечественной Федерации альпинизма, мастером спорта России международного класса Иваном Душариным, с актером и режиссером, преподавателем Московского государственного института культуры Евгением Бархановым, заслуженной артисткой России, доцентом, преподавателем кафедры актерского искусства ТГИКа, режиссёром неигрового кино Еленой Орловой, путешественником и фотохудожником Юрием Тайдаковым.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась в фестивальной онлайн студии в гостинице «Бристоль-Жигули» 20 ноября, где были награждены лауреаты фестиваля и лучшие работы ребят, которые участвовали в литературном конкурсе «Мое отечество – Россия».

Министр культуры Самарской области вручила приз Губернатора Самарской области «За утверждение Российской государственности» фильму «Человек неунывающий», режиссеры Андрей Кончаловский, Евгений Григорьев, Екатерина Вещева, студия Филиал ФГУП «ВГТРК», «Внешнеэкономическое объединение «Совтелеэкспорт», город Москва.

Приз Главы г.о.Самара получил фильм «Мать», режиссер Екатерина Тимошенко, студия ООО «Студия «А-фильм», город Екатеринбург.

Специальный приз от Клуба Почетных граждан Самарской области «За патриотизм и укрепление связей поколений» вручил Почетный гражданин Самарской области Алексей Иванович Родионов фильму «Николай Симонов. Петр I из Самары», режиссер Светлана Кочергина, город Самара.

Президент фестиваля «Соль земли» Мария Серкова Приз «За честь и достоинство в профессии» вручила режиссеру, кинооператору Сергею Ландо, город Санкт-Петербург.

Председатель жюри киновед, профессор ВГИКа Галина Прожико вручила ГРАН-ПРИ фильму «Ташакор, послесловие…», режиссер Евгений Барханов, студия ООО «МИНАКУЛЬТУРЫ», город Москва.

Список победителей XIV Международного кинофестиваля «Соль земли» здесь, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Теги: Дмитрий Азаров

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