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Военные музыканты Росгвардии приняли участие в юбилейном фестивале «Серебряные трубы Поволжья»

27 августа 2021 12:11
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Военные музыканты Росгвардии приняли участие в юбилейном фестивале «Серебряные трубы Поволжья»

Военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области под руководством майора Олега Чемоданова, принял участие в юбилейном, 25-м по счету, Международном фестивале «Серебряные трубы Поволжья», который состоялся в Сызрани. В этом году формат фестиваля немного изменился: музыкальные коллективы выступали на концертных площадках во дворцах и домах культуры Сызрани и близлежащих населенных пунктов.

Выступление военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области стало настоящим украшением фестиваля. Дело в том, что у творческого коллектива достаточно насыщенный концертный репертуар, в котором бессмертные произведения великих русских и советских композиторов органично сочетаются с немеркнущими композициями зарубежной эстрады и хитами современных популярных исполнителей. Благодаря умелой подаче музыкального материала и профессиональному конферансу концертмейстера оркестра, прапорщика Евгения Матюшенкова, часовой концерт пролетел для слушателей буквально как один миг. Миг, в котором нашлось место для бравых военных маршей, вокальных композиций, задорных и лирических произведений. Свое, поистине триумфальное выступление, оркестр завершил легендарным Despacito пуэрториканского музыканта Луиса Фонси. Композиция давно вошла в репертуар военных оркестров всего мира. На гостей фестиваля она также произвела огромное впечатление.

Организаторы фестиваля и представители мэрии Сызрани наградили военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области памятным дипломом участника.

- Оркестр - живой организм. И как любому живому организму ему необходимо постоянное движение. Это касается и постоянной работы над новым репертуаром и участия в музыкальных мероприятиях региона. Поэтому участие оркестра в юбилейном, 25-м по счету Международном фестивале «Серебряные трубы Поволжья», стало подарком не только для наших слушателей, но и в первую очередь для самого коллектива, - подчеркнул начальник военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области, майор Олег Чемоданов.

Теги: оркестр Росгвардия Серебряные трубы Поволжья фестиваль

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