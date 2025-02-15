В самарском Доме журналиста откроется персональная фотовыставка Николая Федорина «Цветные сны»

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В Доме журналиста 18 февраля в 12.00 состоится открытие персональной фотовыставки Николая Федорина «Цветные сны».

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение Самарского областного отделения СЖР.

«Цветные сны» – это приглашение совершить путешествие в самые разные уголки природы, рассказ фотохудожника о серебряных реках, шумных водопадах, древнем океане, о необычных местах, где горы и равнины обнимаются с небом, создавая ощущение романтических сновидений.

Автор работ – Николай Александрович Федорин – мастер художественной пейзажной и портретной фотографии, член Союза фотохудожников России, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России. Лауреат фотоконкурсов «Моя профессия – Фотокор» (2007 г.), «В объективе – лес» (2011 г.), «Социальный репортаж – 2012», «Самарский взгляд» (2011, 2012, 2014, 2015 гг.), «Полярная перспектива-2014», «Берега-2018», международных фотоконкурсов: PhotoPodium-2011, DANTE MMXXI (2021 г.), победитель в фотоконкурсах «Дикая природа России-2014», «Existentia – 2020» в номинации «Природа в черно-белых тонах».

Посредством фотографического искусства автор делится воспоминаниями о своих путешествиях, сложив их в удивительный калейдоскоп окружающего мира, яркого, цветного и неповторимого.

В работах, представленных на выставке, вы увидите пейзажи Самарской области, Башкирии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Казахстана, Грузии.

Николай Федорин зрителю:

"Сон – отражение или продолжение реальности? На этой выставке я хотел показать её продолжение. В путешествиях мы получаем впечатления от увиденного. Но проходит день, неделя, месяц, год… время неумолимо стирает очертания реальности и наступает момент, когда прошедшее кажется просто сном…. Волшебным…. Цветным сном.

На выставке собраны снимки разных лет. То, что хотелось запомнить… и поделиться с вами… Добрых вам снов!"

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Фото: пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России